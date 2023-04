Der Hallesche FC ist auch im achten Spiel unter dem neuen Trainer Sreto Ristic ungeschlagen geblieben, aber trotz dieser Erfolgsserie in die Abstiegszone gerutscht. Am Samstag holte der HFC bei der U23 von Borussia Dortmund ein 0:0. Durch den Sieg von Bayreuth rutschen die Saalestädter trotz des Punktes vom 16. auf den 17. Tabellenplatz.

Die Dortmunder begannen schwungvoll und hatten durch Ole Pohlmann und Justin Njinmah zwei Großchancen in der Anfangsphase (3./14.). Nach 20 Minuten konnte der HFC die Partie aber völlig ausgeglichen gestalten und hatte Pech, als Schiedsrichter Nicolas Winter nach einem Foul von Tom Rothe an Niklas Kreuzer nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte (24.). Für die größte HFC-Chance in Halbzeit eins sorgten jedoch die Gastgeber. Nach einer Ecke schoss Rothe seinen Teamkollegen Niklas Dams an, von dem der Ball an den Pfosten prallte (40.).