Nach dem Wechsel brauchte die SGD einige Minute um in das Spiel zu finden, biss sich aber gegen individuell starke Ingolstätder über die Moral und den Einsatz in die Partie. Dazu spielte es Dynamo in die Karten, dass Ingolstadts Abwehrchef Tobias Schröck früh vom Feld musste. Für ihn kam Nico Antonitsch, der nicht seinen besten Tag erwischt hatte. Der Ex-Zwickauer leitete mit einem Katastrophen-Rückpass die größte Chance der Dresdner ein. Kutschke roch den Braten, spritzte dazwischen, umkurvte Schlussmann Funk, schob dann aber am langen Pfosten vorbei. Es blieb die dickste Möglichkeit für die Dresdner, die kurz vor dem Abpfiff noch einmal Glück hatten, dass der FCI zwei Chancen liegen ließ. Drljaca klärte mit einer Fußparade und Tim Knipping rettete auf der Linie den verdienten Punkt für die Dynamos.