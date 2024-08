Aue-Coach Dotchev beförderte gleich drei Neuzugänge in die Startformation: Für den am Außenband verletzten Abwehrchef Niko Vukancic begann der 19-jährige Tim Hoffmann (ausgeliehen von Hertha BSC) in der Innenverteidigung, daneben standen auch der aus Trier gekommene Maxim Burghardt und der von St. Pauli II ins Erzgebirge gewechselte Mika Clausen in der Startelf.