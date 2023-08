Für den verletzten Linus Rosenlöcher rückte Kilian Jakob auf die Linksverteidigerposition. Die Partie begann rasant. Sean Seitz, der bereits in Essen genetzt hatte, zeigte eine tolle Einzelaktion und fasste sich ein Herz. Sein Abschluss von halblinks ging genau in den Knick (4. Minute).

Nach schöner Einzelaktion brachte Aues Sean Seitz sein Team in Front. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Doch die Führung währte nicht lang. Sandhausens David Otto glich fast postwendend per Kopf aus (7. Minute). Aue hatte in der Folge mehr vom Spiel, fand aber selten den Weg ins Angriffsdrittel. Zu kompakt standen die Gäste im Zentrum. Fünf Ecken hatte Aue im ersten Durchgang, keine brachte Gefahr. Sandhausen verlegte sich aufs Kontern über den auffälligen Abu-Bekir El-Zein, den die Veilchen selten in den Griff bekamen. Doch gefährliche Chancen sprangen auch für den Zweitligaabsteiger nicht heraus.