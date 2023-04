Die Gastgeber erwischten einen Katastrophenstart und kassierten bereits nach vier Minuten den Gegentreffer. Simon Handle stand völlig frei im Auer Strafraum und versenkte den Ball unhaltbar für Männel im langen Eck. Es dauerte gut 20 Minuten bis die Veilchen sich von dem frühen Schock erholt hatten und in die Partie fanden.

Wenn offensiv etwas zusammen ging, dann meist über Besong, der mehrfach die Chance auf den Ausgleich hatte, aber jedes mal an Gäste Keeper Voll scheiterte. Auch Rosenlöcher hatte kurz vor der Pause das 1:1 auf dem Fuß, kam aber ebenfalls nicht am Torhüter der Kölner vorbei. So gingen es für die Sachsen mit dem knappen 0:1-Rückstand in die Kabine.

Aue steigert sich nach der Pause

Die Gastgeber machten nach der Pause dort weiter, wo sie aufgehört hatten und waren jetzt die deutlich bessere Mannschaft. Besong (57.) und der eingewechselte Nazarov (70.) verpassten es jeweils, den Ausgleich zu erzielen. So mussten die Fans im Erzgebirgsstadion weiter zittern. Bis in die 83. Minute. Nazaraov wurde im Strafraum von May einfach umgerannt und Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer zeigte völlig zurecht auf den Elfmeterpunkt. Nazarov übernahm direkt selbst traf zum ersehnten 1:1.

Köln kam danach noch einmal gefährlich vor das Tor des in der zweiten Hälfte beschäftigungslosen Männel. Wunderlichs Schuss knallte in der 89. Minute an den Innenpfosten und hätte die gute Laune der lila-weißen Anhänger beinahe zunichte gemacht. Doch so blieb es beim 1:1 und einem Punktgewinn, mit dem beide Teams wohl ganz gut leben können.

