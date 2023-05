Trotz des fehlenden Trainers Pavel Dotchev auf der Bank starteten die Auer mutig. Der Coach hatte in Duisburg die fünfte gelbe Karte gesehen, und musste so von der Tribüne aus zuschauen. Sein Vertreter Joti Stamatopoulos sah einen guten Start seines Teams. Linus Rosenlöcher, der zurück in die Startelf gerückt war, sorgte mit Marvin Stefaniak für viele Offensivaktionen über den linken Flügel. So auch in der 30. Minute: per schnellem Konterspiel konnte sich Stefaniak über die linke Seite frei in den Strafraum spielen, dort vollendet Paul-Philipp Besong in die rechte Ecke. BVB-Keeper Marcel Lotka kam nicht mehr ran. Die Gäste fanden jedoch noch vor der Pause die Antwort. Michael Eberwein glich nach einer sehenswerten Kombination per Schuss ins rechte Eck aus, diesmal hatte Aue-Keeper Martin Männel keine Chance.