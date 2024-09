Beide Teams begannen schnörkellos und suchten sofort den Weg zum gegnerischen Tor. Die erste Gelegenheit hatten die Gastgeber durch Marcel Bär in der 7. Minute, der aus vollem Lauf zentral abzog und an Keeper Jonas Kerksen scheiterte. Fünf Minuten später hatte Boris Tashchy die nächste Chance, doch auch er scheiterte aus Nahdistanz am Bielefelder Schlussmann. In der 20. Minuten war es erneut Bär, der mit einem Schuss vom Strafraumeck knapp das Gehäuse verfehlte.