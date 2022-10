Martin Männel kommt nicht mehr an Sam Schrecks verunglückten Rückpass heran – der HFC durfte in Aue früh jubeln. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Schreck überrascht Männel und lässt HFC jubeln

Während Aues Interimstrainer Carsten Müller der identischen Startelf des Sieges in Oldenburg vertraute, überraschte HFC-Coach André Meyer mit Aljaz Casar im Mittelfeldzentrum vor der Dreierkette. Sein Verein hatte erst vor wenigen Tagen gemeldet, dass der Sechser an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel laboriere, der sich nun jedoch als "ältere und bereits vernarbte Verletzung" herausgestellt habe.



Die nächste erfreuliche Nachricht aus Hallenser Sicht gab es dann gleich in der 3. Minute, als Schreck übersah, dass sich Keeper Martin Männel neben dem Kasten für einen Rückpass anbot – stattdessen legte der Auer den Ball punktgenau ins lange Eck zur Gästeführung. Die Veilchen reagierten prompt, aber HFC-Keeper Felix Gebhardt fischte Dimitrij Nazarovs Dropkick aus dem linken Eck (9.).

Tom Baumgart kann es nicht fassen – Felix Gebhardt vereitelte die größe Auer Chance vor der Pause. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

HFC-Keeper Gebhardt mit starken Paraden

Während die gut organisierten Hallenser in der Folge wiederholt forsch konterten, wurde das Müller-Team – bei dem vor allem Marvin Stefaniak an den Ketten zog – von Minute zu Minute spielbestimmender. Allerdings trumpfte Gebhardt weiter auf. Zunächst entschärfte der U20-Nationaltorwart Stefaniaks Versuch im kurzen Eck, dann bekam er gegen Tom Baumgarts vollkommen freien Abschluss aus sieben Metern irgendwie noch den Arm hoch (22./33.). So nahmen die Saalestädter die knappe Führung in die Pause.

Nur eines von unzähligen hitzigen Duellen: Aljaz Casar zieht Dimitrij Nazarov zu Boden. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Zimmerschied verpasst die Vorentscheidung

Nach Wiederanpfiff blieb das Tempo hoch, allerdings nahmen auch die Nickligkeiten zu. Fouls auf beiden Seiten unterbrachen wiederholt den Spielfluss, sorgten für Diskussionen und brauchten letztendlich sieben Gelbe Karten des umsichtigen Schiris Patrick Hanslbauer. Rein sportlich drang der FCE ab Mitte der zweiten Halbzeit wieder vermehrt auf den Ausgleich, doch Schreck traf aus Nahdistanz nach Tim Danhofs Rückpass zunächst nur das Außennetz (63.).



Der womöglichen Vorentscheidung war der HFC dann binnen kaum 60 Sekunden zweimal ganz nahe – aber erst schmiss sich Aue-Verteidiger Steffen Nkansah entscheidend in Tom Zimmerschieds Volley, ehe Zimmerschied nach der folgenden Ecke am langen Pfosten um Zentimeter an Tunay Deniz' Kopfballverlängerung vorbeisegelte (72./73.).

Felix Gebhardt muss machtlos mitansehen, wie Sam Schrecks Ball ins Netz fliegt. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Schreck hat das Auge, Hug rettet gegen Besong

Erst auf den letzten Metern des Spiels belohnten sich die Gastgeber für ihr Anrennen. Schreck – der Pechvogel der ersten Halbzeit – verarbeitete Stefaniaks hohe Flanke und hatte die Ruhe für einen technisch astreinen Abschluss mit dem Innenspann ins lange Eck (89.). Kurz darauf hätte Joker Paul-Philipp Besong die Szenerie sogar noch komplett auf den Kopf gestellt, aber Nico Hug rettete für den bereits geschlagenen Gebhardt vor der Linie (90.+1).