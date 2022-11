Aue blieb zwar bemüht, doch es passte in der Offensive kaum etwas zusammen. Eine gelungene Aktion gab es in der 54. Minute, als Steffen Nkansah in Nahdistanz gerade noch von Stierlin geblockt wurde. Mit zunehmender Spieldauer zog sich Duisburg weiter zurück und setzte einige Nadelstiche. So scheiterte Stoppelkamp am besten Auer, Keeper Klewin, mit einem Schuss aus zwölf Metern (62.). Der Schlussmann glänzte auch einige Minuten später, als er gegen Niklas Kölle mit einer Hand parierte (78.). In der Nachspielzeit lag der Ball dann doch noch im Duisburger Tor: Nkansah hatte die Kugel über die Linie gestochert, doch zuvor hatte sich Sorge aufgestützt, weshalb der Schiedsrichter den Treffer nicht gab.