Die nächsten Chancen hatten aber erneut die Gäste, da der FCE in der Defensive weiterhin anfällig blieb. So scheiterte Grodowski erst aus fünf Metern an Männel (55.), ehe der Verler in der 57. Minute aus 15 Metern den rechten Pfosten traf. Aue blieb in der Folge bemüht, doch es fehlte - wie bei einem Schuss von Dimitrij Nazarov (69.) - die letzte Präzision. Besser machten es die Gäste, die in der 71. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Eduard Probst auf 3:1 erhöhten. Doch Aue kam erneut zurück. Nach einem Handspiel von Probst, zeigte der Referee auf den Punkt. Den fälligen Elfer verwandelte Borys Tashchy sicher ins rechte untere Eck. Trotz aller Bemühungen der Veilchen blieb es am Ende bei der verdienten Heimpleite.