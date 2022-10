Wie ein Schlusslicht sah das nicht aus! Erzgebirge Aue hat beim 1:1 gegen den SV Elversberg seine beste erste Halbzeit in dieser Saison auf den Rasen gebracht - zum Sieg reichte es trotz enormer Power nicht. Dafür war die Chancenverwertung und die Konsequenz in der letzten Zone nicht gut genug. "Riesenkompliment an meine Mannschaft", sagte Interimscoach Carsten Müller, der von den Fans gefeiert wurde. Er kündigte an: "Wir werden das Positive aus diesem Spiel mitnehmen."