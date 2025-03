Der FC Erzgebirge Aue hat am 37. Geburtstag von Vereinslegende Martin Männel keine Punkte geholt. Die Mannschaft von Cheftrainer Jens Härtel unterlag am Sonntag (16. März 2025) vor 7.550 Zuschauern im Erzgebirgsstadion Waldhof Mannheim mit 0:1 (0:1). Aue bleibt nach der Niederlage Tabellen-Zehnter, hat aber nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Mannheim hingegen kletterte durch den ersten Auswärtssieg seit fünf Monaten aus der Abstiegszone auf Platz 13.

Nach dem 1:4 in Rostock, der ersten Niederlage nach drei Siegen, startete Aue mit einer Doppelchance schwungvoll in die Partie. Zunächst scheiterte Mika Clausen mit einem Schuss von der Strafraum-Grenze an Jan-Christoph Bartels, dann verhinderte der Gäste-Keeper gegen Kilian Jakob, der den Ball von halblinks volley nahm, die Führung (23./24.).



Auf der Gegenseite kratzte Männel eine Bogen-Lampe von Arianit Ferati aus dem Winkel (26.). Zwölf Minuten später hatte Männel allerdings das Nachsehen: Nach einer Flanke ließ Steffen Nkansah den Ball durchrutschen, dahinter lauerte Felix Lohkemper, der den Ball über die Linie drückte (38.).