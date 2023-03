Nach fünf Siegen aus den letzten sechs Spielen ist Erzgebirge Aue am Samstag (18.03.) gegen den TSV 1860 München auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Beim 1:3 (0:2) waren die Veilchen vor 10.869 Zuschauern im Erzgebirgsstadion vor allem in der ersten Halbzeit in allen Belangen unterlegen. Die Löwen präsentierten sich stark verbessert und trugen einen gefährlichen Angriff nach dem nächsten vor. Bis zur Pause ging die Mannschaft von Neu-Trainer Maurizio Jacobacci hochverdient durch Stefan Lex und Albion Vrenezi mit 2:0 in Führung (16./36.). Nach dem Seitenwechsel war Aue besser im Spiel, doch nach dem Doppelpack von Lex konnte der eingewechselte Paul-Philipp Besong nur noch Ergebnis-Kosmetik betreiben (59./71.).