In den ersten 20 Minuten war Aue die deutlich aggressivere Mannschaft mit Vorteilen im Spiel. Nach einem Konter tanzte Marvin Stefaniak durch die Osnabrücker Abwehr und traf mit einem Flachschuss zur verdienten Auer Führung (16.). Es war das erste Gegentor für den VfL in der noch jungen Spielzeit.

In der zweiten Halbzeit war die Partie bisweilen zerfahren und sehr physisch. Osnabrück hatte mehr Spielanteile und setzte Aue unter Druck. Erst in der Schlussphase erspielte sich der FCE klare Abschlüsse. Die eingewechselten Boris Tashchy und Paul-Philipp Besong scheiterten am glänzend aufgelegten VfL-Schlussmann Philipp Kühn.