Der FSV Zwickau hat erstmals in der Vereinsgeschichte gegen den FC Ingolstadt gepunktet. Die Mannschaft von Joe Enochs kam am Montag (03.10.) bei den "Schanzern" zu einem 0:0. Blickt man auf den Spielverlauf, war sogar noch deutlich mehr drin. Zwickau hatte zahlreiche Hochkaräter, agierte vor dem Tor aber nicht kaltschnäuzig genug oder schloss zu überhastet ab. Der FCI kam ebenfalls zu einigen Großchancen, scheiterte aber immer wieder am überragenden FSV-Schlussmann Marcel Engelhardt. In der Tabelle bedeutet der Punkt keine Verbesserung für die Westsachsen. Vor dem Duell gegen Wehen Wiesbaden am 8. Oktober sind sie weiter 15.

Engelhardt feierte ein starkes Drittliga-Startelf-Debüt für Zwickau. Bildrechte: IMAGO/Passion2Press