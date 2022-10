Blitzstart der Gastgeber - Chancen für Zwickau

Die Zwickauer hatten sich viel vorgenommen, doch schnell wurde ihr Konzept im Ludwigsparkstadion über den Haufen geworfen. Die Saarbrücker begannen nämlich wie die Feuerwehr und gingen bereits in der dritten Minute in Führung. Cuni wurde in den Strafraum geschickt und legte auf Jacob quer. Der Kapitän ließ sich nicht lange bitten und schob zum 1:0 für die Gastgeber ein. Nach der kalten Dusche versuchten die FSV-Kicker, etwas Ruhe in ihre Reihen zu bringen und starteten ihrerseits Angriffe.

Die waren gut anzusehen, doch König, der mit Kopfverband spielte, bekam in der zehnten Minute nach Coskun-Flanke keinen Druck unter den Ball. Nach 21 Minuten schoss Löhmannsröben knapp vorbei, wenig später zirkelte Coskun aus 18 Metern die Kugel haarscharf am Winkel vorbei. Die Gäste spielten mutig weiter, nur rein wollte die Kugel nicht. Das gelang dann auf der Gegenseite dem quirligen Cuni, der in der 32. Minute für die Blau-Schwarzen auf 2:0 erhöhte. Mit dem Ergebnis ging es in die Pause, in der es zwischen FSV-Coach Enochs und Schiedsrichter Weisbach noch zu einem Disput kam. Denn wie die Bilder zeigten, hatte der Referee ein Handspiel des Saarbrückers Jänicke übersehen. Es hätte also Elfmeter für die "Schwäne" geben müssen.

Dritter Treffer für den FCS - Zwickau antwortet mit zwei Toren

Die Erkenntnis nutzte den Zwickauern nun aber nichts mehr, sie wollten es in Hälfte zwei spielerisch lösen. Der FSV lief nun höher an und erzielte auch ein Tor, doch der Treffer von König (52.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. Bitter für die Westsachsen, die sich zwei Minuten später das 0:3 durch Jacob einfingen. Selbst nach dem fast aussichtslosem Rückstand kämpften die Enochs-Schützlinge unbeirrt weiter, versemmelten jedoch ihre Möglichkeiten. Gomez traf nur den Außenpfosten (72.), Löhmannsröben schoss um Zentimeter am Winkel vorbei (78.).

Dann endlich lag der Ball im Tor, Krüger köpfte nach einem Eckball das 1:3. In der Partie war nun alles drin, denn Ziegele sah kurz vor dem Ende nach einem Revanchefoul die gelb-rote Karte. Und zehn Zwickauern gelang glatt noch das 2:3, der eingewechselte Assibey- Mensah sorgte mit einem Flachschuss für Ergebniskosmetik. Mehr war dann für aufopferungsvolle Zwickauern nicht drin.