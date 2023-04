Dynamo Dresden hat den Relegationsplatz in der 3. Liga abgeben müssen. Die Schwarz-Gelben kassierten am Freitagabend vor knapp 16.000 Zuschauern im ausverkauften Ludwigspark eine 0:2 (0:2)-Niederlage beim direkten Konkurrenten 1. FC Saarbrücken, der nun punktgleich, aber mit der um einen Treffer besseren Tordifferenz an der SGD vorbei auf Rang vier gezogen ist.

In einer hitzigen Partie nutzten die Gastgeber vor der Pause eiskalt zwei Lücken in der SGD-Defensive aus. Erst köpfte Adriano Grimaldi aus Nahdistanz ins kurze Eck (28.), ehe Neudecker unmittelbar vor der Halbzeit nachlegte (45.). Niklas Hauptmann und Ahmet Arslan hätten die Schwarz-Gelben zuvor in Führung bringen können (24.), zudem verpasste wiederum Hauptmann den möglichen Ausgleich (29.). Nach der Pause war das Anfang-Team zwar um den Anschluss bemüht, aber Saarbrücken brachte den Sieg clever über die Zeit. Hauptmann sah zudem in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte (90.+2). Kommende Woche gegen Mannheim muss zudem Trainer Markus Anfang auf die Tribüne, weil er seine vierte Gelbe Karte der Saison sah.