Nach mehr als acht Monaten hat die SG Dynamo Dresden mal wieder ein Spiel im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion gewonnen. Gegen den SC Verl kam die Mannschaft von SGD-Coach Markus Anfang am Mittwoch (10.08.) vor 22.399 Zuschauern zu einem 2:0 (1:0). Die Sachsen profitierten gegen zähe Gäste von einer roten Karte für Sportclub-Mittelfeldmann Vinko Sapina in der 34. Minute. Bis dahin erwies sich Verl als Gegner auf Augenhöhe, der zudem durch Kapitän Mael Corbez einmal die Latte prüfte (27.) Im Anschluss konnte Dynamo die Überzahl mehrfach ausspielen und kam durch Tore von Ahmed Arslan und Claudio Kammerknecht zum 2:0.

Nach dem 2:0 Erfolg über den Halleschen FC am vergangenen Wochenende veränderte Trainer Markus Anfang seine Startelf aus zwei Positionen. Patrick Weihrauch ersetzte Julius Kade (Verhärtung im Oberschenkel) und Stefan Kutschke begann für Manuel Schäffler (Bank). In den Anfangsminuten entwickelte sich eine offene Partie. Verls Corboz (27.) hätte die Gäste beinahe in Führung gebracht. Sein Distanzschuss landete jedoch an der Latte. Trotz der roten Karte für Sapina und der Führung durch Arslan konnten die Dresdner mit dem ersten Durchgang nicht zufrieden sein.