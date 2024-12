Zur Pause wechselte Bielefeld dreimal und investierte weiterhin in die Offensive. Dresden bekam in der Abwehr nun nicht mehr so viel Zugriff und hatte in der einen oder anderen Szene das Glück das Tüchtigen. Immer wieder probierten es die Gäste mit Abschlüssen. Die beste Gelegenheit vergab André Becker, der frei vor der Linie den Ball nicht traf (81.).

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner