In der zweiten Hälfte verflachte die Partie zunächst. Es gab immer wieder Unterbrechungen, was den Spielfluss hinderte. Zwickau blieb um den Ausgleich bemüht, doch es fehlte an Genauigkeit im letzten Drittel. Duisburg agierte indes im Verwaltungsmodus und lauerte auf sporadische Konter. Die erste gute Tor-Gelegenheit für die Platzherren hatte Maximilian Jansen, der mit einem Schuss aus halbrechter Position das Tor nur knapp verfehlte (64.). Eine weitere Großchance hatte der kurz zuvor eingewechselte Noel Eichinger, der aus Nahdistanz am MSV-Keeper scheiterte (81.). In den Minuten der Nachspielzeit warf Zwickau nochmals alles nach vorn, doch der ebenfalls eingewechselte Johan Gomez fand ebenfalls in Schlussmann Vincent Müller seinen Meister (90.+4).