Der FSV Zwickau hat seine Ambitionen im Abstiegskampf mit einem Sieg gegen den SC Verl untermauert und die Rote Laterne der 3. Liga abgegeben. Die Mannschaft von Neu-Coach Ronny Thielemann kam am Samstag vor 3.984 Zuschauern in der GDZ-Arena zu einem wichtigen 2:1 (2:0) gegen den Aufsteiger. Für Thielemann war es im zweiten Spiel der erste Sieg.

Gegen Verl zeigte Zwickau über weite Strecken die geforderte Intensität in der Abwehr und war dieses Mal auch vor dem Tor eiskalt: Johan Gomez und Yannic Voigt schlossen zielstrebige Angriffe souverän ab und brachten den FSV verdient mit 2:0 in Führung (3./43.). Gegen Ende des Spiels wurde es trotzdem noch mal eng: Johannes Brinkies parierte erst einen Verler Strafstoß, aber Davy Frick traf unglücklich ins eigene Tor (84./90.).

Nachdem es bei Thielemanns Debüt noch fünf Gegentore in Bayreuth gegeben hatte, erwischte Zwickau einen Traumstart. Gómez schloss aus 18 Metern flach und gezielt ab, traf zum vierten Mal in dieser Saison. Danach setzte der FSV Konter, löste gezielt sein Pressing aus, was Verl im Aufbau oft vor Probleme stellte. Kurz vor der Halbzeit landete der Ball im Strafraum irgendwie bei Voigt, der satt und platziert abschloss.