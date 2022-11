Der Hallescher FC ist im letzten Ligaspiel des Jahres mit leeren Händen vom Rasen gegangen. Die Mannschaft von André Meyer zog am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken mit 1:2 (0:0) den Kürzeren. Vor 7.039 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion hatte der HFC in Halbzeit eins viel Glück und hielt trotz dreier Aluminiumtreffer vom FCS die Null. Nach dem Seitenwechsel dann der Doppelschlag der Gäste und der deutliche 0:2-Rückstand. Zuvor sorgte Schiedsrichter Jonas Brombacher allerdings mit einem fragwürdigen Platzverweis für Niklas Landgraf für heftige Diskussionen (61.). In Unterzahl zeigte der HFC noch einmal viel Herz, kam aber nicht über den äußerst sehenswerten Anschlusstreffer von Dominik Steczyk (80.) hinaus.

Saarbrücken mit dominantem Beginn

Die Anfangsphase ging klar an die Gäste. Marvin Cuni setzte einen Kopfball nur knapp über die Latte (5.). Richard Neudecker scheiterte an HFC-Keeper Daniel Mesenhöler, der den an Corona erkrankten Stammkeeper Felix Gebhardt vertrat (6.). Die Schüsse von Julian Günther Schmidt und Dave Gnaase landeten am Pfosten (8./24.), der Freistoß von Cuni an der Latte (21.). Die Gastgeber kreuzten erst nach mehr als einer halben Stunde gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. Der Fallrückzieher von Tunay Deniz stellte Saarbrückens Keeper Daniel Batz jedoch nicht vor große Probleme (35.).

Doppelschlag und Platzverweis

Kurz nach dem Seitenwechsel musste der Gästeschlussmann jedoch sein ganzes Können aufbieten, um sein Team vor dem Rückstand zu bewahren. Einen Schuss von Aljaz Casar lenkte Batz an den Pfosten (48.). Die Hausherren legten danach endgültig ihren Respekt ab und spielten mutig nach vorn. Auch in Unterzahl versteckte sich der HFC nicht. Aber den ersten gefährlichen Angriff der Saarbrücker nach der Pause schloss der sieben Minuten zuvor eingewechselte Adriano Grimaldi ab (74.). Kurz darauf erhöhte Bone Uaferro auf 2:0 (76.). Nach Steczyks Anschlusstreffer per Volley aus der Distanz drängte Halle auf den Ausgleich, fand aber die entscheidende Lücke nicht mehr.

Halle bleibt auf Nicht-Abstiegsplatz

In der Tabelle steht der HFC, der in der kommenden Woche noch einmal im Landespokal ran muss, weiter auf Platz 15. Das Ziel, auf einem Nicht-Abstiegsplatz zu überwintern, wurde damit erreicht. Dennoch sorgte vor allem der Platzverweis für Landgraf auch nach dem Spiel noch für viel Gesprächsbedarf. Für den 1. FC Saarbrücken war es hingegen der perfekte Jahresabschluss. Die Mannschaft von Interimstrainer Rüdiger Ziehl schaffte durch den Dreier einen Sprung auf Rang zwei und feierte den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen.

Stimmen zum Spiel

