Von Abtasten keine Spur, beide Mannschaften gingen sofort konzentriert zu Werke. Die ersten Minuten gehörten durchaus den Gastgebern, dann kamen die Gäste aus Verl besser ins Spiel. In der achten Minute hätte es durchaus 0:1 aus Hallenser Sicht stehen können, doch Grodowski schoss aus 17 Metern knapp vorbei. Ansonsten ging es hin und her, nach elf Minuten traf Grodowski den Außenpfosten des HFC-Tores. Das war es dann aber auch mit gefährlichen Aktion der Ostwestfalen, Halle gab wieder das Tempo vor.

Und hatte in der 26. Minute das Glück auf seiner Seite, da Schiedsrichter Sather nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt zeigte. Gayret hatte mit seinem Schuss Stöcker am Oberarm getroffen, eine harte Entscheidung. Kreuzer war es egal, der Hallenser übernahm Verantwortung und hämmerte die Kugel zum 1:0 in die Maschen. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Nach dem Wechsel bekamen die Hallenser richtig Lust am Fußball spielen, die Ostwestfalen hatten so gut wie nichts mehr entgegenzusetzen. In der 53. Minute fackelte Herzog nach Zimmerschied-Zuspiel nicht lange und vollendete zum 2:0. Sechs Minuten später war der frisch eingewechselte Deniz zur Stelle und besorgte den dritten Treffer für die Hallenser. Jetzt waren die Verler endgültig geschlagen und in der Abwehr offen wie ein Scheunentor. Das nutzten die Meyer-Schützlinge gnadenlos aus und erhöhten in der 67. Minute dank Nietfeld auf 4:0. Ein tolles Tor, glatt ein Volltreffer. Nach einem Kreuzer-Eckball schaute sich Nietfeld den Verler Keeper aus und köpfte zielgenau ins rechte Eck. Nichts zu machen für Thiede.