Die im Vergleich zur Stuttgart-Niederlage auf vier Startelfpositionen veränderten Dresdner – Stefan Drljaca war zurück im Tor, zudem begannen Kyrylo Melichenko, Paul Will und Christian Conteh – überließen den Gastgebern zunächst den Ball. Und der kombinationsstarke HFC (Timur Gayret und Sören Reddemann waren hier die Neuen in der ersten Elf) wusste vor über 12.800 Fans im ausverkauften Chemie-Stadion damit durchaus etwas anzufangen. Bei Tom Zimmerschieds Volley aus der zweiten Reihe war Drljaca zur Stelle (7.).



Das erste wirkliche Ausrufezeichen der Partie setzte jedoch Conteh, der nach Wills Ballgewinn erst Hug, dann Landgraf düpierte, von der Grundlinie in den Fünfmeterraum legte, wo HFC-Kapitän Jonas Nietfeld unglücklich ins eigene Netz verlängerte (14.). Dynamos Führung dämpfte den Hallenser Auftritt nachhaltig. Die SGD übernahm nicht nur die Kontrolle, sondern kam in der Folge dem zweiten Tor sehr nah. Kapitän Tim Knipping köpfte knapp vorbei (24.), Dennis Borkowski wurde zunächst im allerletzten Moment von Niklas Kreuzers Risikogrätsche gestoppt, ehe auch Jannes Vollert Borkowski gerade noch in die Quere kam (27./29.). Die einzige und beste Ausgleichschance vor der Pause vergab Leon Damer – Kreuzer hatte sehenswert vorbereitet (41.).