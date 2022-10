Fußball | 3. Liga Abstiegsplatz - HFC verpasst Befreiungsschlag beim MSV Duisburg

10. Spieltag

Wieder nichts: Der Hallesche FC hat seine Auswärtsschwäche auch am Samstag (01.10.) in Duisburg nicht abgelegt und verpasste beim MSV den erhofften ersten Sieg in der Fremde. In Sachen Einsatz und Kampf konnte man der Elf von André Meyer bei der 0:1-(0:0)-Niederlage nichts vorwerfen. Im Angriff fehlte es aber, wie so oft, an Durchschlagskraft. Die bittere Folge: Abstiegplatz.