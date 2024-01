In Durchgang zwei hatte Halle zunächst zwar viel Ballbesitz, konnte damit aber wenig anfangen. Ein Blackout des Duisburgers Joshua Bitter in der 59. Minute hauchte den Saalstädtern dann neues Leben ein. Nach einer Duisburger Ecke konterte der HFC über Tarsis Bonga. Um den Konter zu unterbinden, trat Bitter dem Hallenser auf Höhe der Mittellinie rüde von hinten in die Beine – Rot!

Trotz der Überzahl brauchte Halle ein wenig Zeit, doch in der 76. Minute war es dann soweit. Bei einem langen Ball aus der eigenen Hälfte enteilte HFC-Topscorer Dominic Baumann seinem Gegenspieler und schob die Kugel aus gut 16 Metern am Duisburger Torwart zum 2:2 vorbei. Nun wollte der HFC mehr und agierte dabei viel mit hohen Bällen in den Strafraum. Einer dieser Bälle landete am Oberschenkel von Jonas Nietfeld und von dort an der Latte (86.) Nur zwei Minuten später war der langgewachsene Abwehrspieler wieder im Strafraum der Zebras zu finden. Nach einem Abschluss von Erich Berko an den Pfosten prallte der Ball Nietfeld vor die Füße, der nur noch zum 3:2 einzuschieben brauchte.