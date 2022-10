Essen war von Beginn an griffig und kaufte den Schwarz-Gelben immer wieder den Schneid ab. Dresden schien von der Aggressivität überrascht zu sein und konnte sich über weite Phasen kaum befreien. Nach einer Kopfballabwehr nahm Andreas Wiegel volley Maß - die wuchtige Kugel landete an der Lattenunterkante (21). Drei Minuten später war es dann aber doch soweit: Dynamo-Schlussmann Stefan Drljaca wurde von Isiah Young aggressiv angegangen und traf den Angreifer beim Versuch des Herausspielens - vom Körper landete der Ball direkt im Netz. Young war wegen einer Verletzung von Torjäger Simon Engelmann in die Startelf gerückt.

Das 0:1: Dynamo-Keeper Stefan Drljaca (li.) schoss Isaiah Young an. Bildrechte: IMAGO / Markus Endberg