Rückstand nach schwerem Fehler von Drljaca

Essen war von Beginn an griffig und kaufte den Schwarz-Gelben immer wieder den Schneid ab. Dresden schien von der Aggressivität überrascht zu sein und konnte sich über weite Phasen kaum befreien. Nach einer Kopfballabwehr nahm Andreas Wiegel volley Maß - die wuchtige Kugel landete an der Lattenunterkante (21). Drei Minuten später war es dann aber doch soweit: Dynamo-Schlussmann Stefan Drljaca wurde von Isiah Young aggressiv angegangen und traf den Angreifer beim Versuch des Herausspielens - vom Körper landete der Ball direkt im Netz. Young war wegen einer Verletzung von Torjäger Simon Engelmann in die Startelf gerückt. Das 0:1: Dynamo-Keeper Stefan Drljaca (li.) schoss Isaiah Young an. Bildrechte: IMAGO / Markus Endberg

Danach war Dresden zwar besser in der Partie, aber es gab weiterhin kaum einmal erfolgversprechende Offensivaktionen. Mehr als einen 17-Meter-Schuss von Michael Akoto, der knapp vorbei ging (38.), konnten wir an Gelegenheiten nicht notieren.

Rot für Essener Wiegel

Schiedsrichter Tom Bauer zeigt Andreas Wiegel (re.) die Rote Karte (52.) Bildrechte: IMAGO/Picture Point Dynamos vermeintliche Aufholjagd wäre fast noch schwieriger geworden. Nach einem Konter rettete Drljaca glänzend gegen den Abschluss von Torschütze Young (47.). Dann ließ sich der einstige Auer und Erfurter Andreas Wiegel nach einem Trikothalten von Jonathan Meier zu einem versuchten Tritt hinreißen. Nach der Roten Karte des vom BFC Dynamo gekommenen Wiegel wendete sich das Blatt (52.)

Dynamo-Schlussoffensive belohnt

Die Elf von Markus Anfang kam nun langsam, aber sicher immer mehr auf. In der Schlussphase schnürte man den Drittliga-Neuling immer mehr ein. Einen Kopfballaufsetzer von Knipping (78.) konnte Jakob Golz ebenso entschärfen wie der Versuch von rechts von Joker Dennis Borkowski (79.). Ahmet Arslan schob den Ball nach Kopfballablage knapp daneben (80.). Dann bewies ein anderer Joker sein Näschen: Routinier Manuel Schäffler war nach einer Kopfballablage von Knipping zur Stelle und überwand Golz eine Minute vor dem Ende. Dynamo-Kapitän Tim Knipping jubelt über den späten Ausgleich. Bildrechte: IMAGO/Revierfoto

Stimmen zum Spiel

Markus Anfang (Trainer Dynamo): "Wir haben den Gegner in der ersten Halbzeit stark gemacht. Wir haben eigentlich auch das Tor für den Gegner gemacht. In den ersten 30 Minuten war es schon ein kleiner Rückschritt für uns. Und dann haben wir es besser gemacht und am Ende auch verdient diesen Punkt geholt."