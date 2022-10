Essen schien nach dem Rückstand etwas beeindruckt, doch nach einigen Minuten fanden die Rot-Weißen besser in die Partie. In der 24. Minute hatte Ron Berlinski die Chance zum Ausgleich, als der RWE-Stürmer aus Nahdistanz an FSV-Schlussmann Marcel Engelhardt scheiterte. Kurz darauf die kalte Dusche für Zwickau: Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld konnte der Zwickauer Keeper den Ball nicht entscheidend gegen Daniel Heber klären. Die Kugel kam somit zu Felix Götze, der das Spielgerät überlegt ins Tor lupfte (26.). Mit dem Ausgleichstreffer im Rücken erhöhte RWE weiter den Druck, während Zwickau kaum noch Entlastung schaffte. So hatte Berlinski in der 31. Minute die nächste gute Gelegenheit mit einem Schuss aus Nahdistanz, doch erneut rettete Engelhardt glänzend. Zwickau hatte indes noch eine gute Möglichkeit in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als Dominic Baumann aus zehn Metern halbrechter Position etwas zu lange zögerte und den Ball somit neben das Tor setzte.