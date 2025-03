Beiden Teams war der gegenseitige Respekt anzumerken. Zuletzt konnten beide ordentlich punkten. Sie belauerten sich ohne das letzte Risiko. Nachdem Tom Moustiers Pass durch den SGD-Fünfer ging (14.), setzten die Gäste die offensiven Akzente. Robin Meißner traf aus 27 Metern den Pfosten (15.). Beim besten Angriff der ersten Halbzeit über Niklas Hauptmann und Meißner, bekam Essens Schlussmann Jakob Golz an die Meißner-Vorlage noch eine Hand und wehrte ab (24.).

Im Laufe der ersten Halbzeit bekam Dresden die Partie immer mehr in den Griff. Zum Ärger von Rot-Weiss-Trainer Uwe Koschinat, der sein Team an der Linie einmal lautstark zusammenfaltete. Offenbar erfolgreich. Denn seine Elf kam noch zu drei Chancen zur Führung: Erst köpfte Andi Hoti am zweiten Pfosten einen Kopfball von Nustafa Kourouma weg (43.).Dann rettete SGD-Keeper Tim Schreiber bei einem Abschluss des freien Julian Eitschberger und einem Kopfball des einstigen Dynamo-Torjägers Ahmet Arslan.