Dynamo Dresden hat sich im Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:1) durchgesetzt. Die frühe Führung für die Gastgeber durch Christoph Daferner (2.) konterte Aues Omar Sijaric nach 13 Minuten. Martin Männel im Tor der Veilchen war es zu verdanken, dass es mit einem Remis in die Pause ging. In der 32. Minute hielt der Keeper zunächst den Elfmeter von Daferner, anschließend blieb er auch im Nachschuss gegen Tony Menzel Sieger. Auch der zweite Durchgang war von Spannung und Intensität geprägt. Dominik Kother gelang in der 64. Minute nach starker Vorarbeit von Jakob Lemmer der 2:1-Siegtreffer - gleichzeitig sein erster Treffer im Dresdner Trikot.