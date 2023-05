Dominic Baumann (li.) hätte Zwickau vor Hauptmanns Treffer zweimal in Führung bringen können.

Dominic Baumann (li.) hätte Zwickau vor Hauptmanns Treffer zweimal in Führung bringen können. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Die Partie hatte mit zwölfminütiger Verspätung begonnen, weil ein gutes Dutzend Dynamo-Anhänger für eine Choreo ungesichert auf das Dach ihres Fanblocks geklettert waren. Im Anschluss erzeugten zunächst vor allem die nach ihrem schwachen Pokalauftritt bei Lok Leipzig auf vier Positionen veränderten Zwickauer Torgefahr. Dynamo-Linksverteidiger Kyu-hyun Park wäre nach Johan Gomez‘ Eingabe fast ein frühes Eigentor unterlaufen (4.), bevor Gomez SGD-Keeper Stefan Drljaca prüfte (6.).



Zudem verlängerte Tim Knipping eine Aktion von Dominic Baumann nur knapp links am eigenen Tor vorbei, ehe Baumann die folgende Ecke um Zentimeter zu weit rechts köpfte (16.). Dresden setzte in dieser intensiven und von vielen Zweikämpfen geprägten Partie erst kurz darauf das erste Ausrufezeichen – Hauptmann spitzelte einen Kopfball von Jonathan Meier an den Pfosten (18.). Wiederum FSV-Angreifer Baumann köpfte die gute Flanke von Sturmpartner Noel Eichinger unweit rechts daneben (24.).