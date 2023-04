Freiburg gnadenlos - Zwickau orientierungslos

Die Zwickauer begannen mutig und konnten durch Dominic Baumann sogar den ersten Abschluss im Spiel verzeichnen. Dann aber brach es über die "Schwäne" herein. Sie kamen immer einen Schritt zu spät, während die Freiburg-Bubis ein ganz gefährlicher Spiel aufzogen.

In der 15. Minute war es dann soweit, Zwickau lag hinten. Nach einem Abwehrfehler von Nils Butzen kam Mika Baur angesprintet und ließ FSV-Schlussmann Johannes Brinkies keine Chance. Beim 0:2 (20.) war es wieder Butzen, der den Treffer mit einer schlechten Abwehrleistung ermöglichte. Julian Stark ließ noch einen FSV-Spieler aussteigen und zirkelte das Leder in den linken Winkel. Mika Baur eröffnete den Freiburger Torreigen. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Und da es bei den Breisgauern gerade so gut lief, packten sie vor der Pause noch zwei Tore drauf. Zunächst legte Philipp Treu für Lars Kehl auf, der aus 25 Metern das 3:0 (40.) besorgte. Sekunden vor der Pause traf Vincent Vermeij nach Baur-Pass zum 4:0. Damit waren für die Zwickauer zur Pause bereits alle Messen gesungen.

Chancenwucher der Gastgeber - Gäste noch gut bedient

Nach dem Wechsel strafften sich die Zwickauer etwas, an ein Ehrentor war aber nicht zu denken. Dass die Westsachsen nicht noch höher verloren, lag nicht an ihnen, sondern am Chancenwucher der Freiburg-Bubis, die reihenweise ihre Möglichkeiten versemmelten.

Allein Vermeij hatte einige "Hundertprozentige" (57./78./90.), die er nicht nutzte. Sekunden vor dem Abpfiff schoss der Niederländer glatt aus drei Metern Entfernung über den Kasten von Johannes Brinkies. Am FSV-Schlussmann lag es wahrlich nicht, dass es so oft im Zwickauer Tor klingelte. Der 29-Jährige hielt, was es zu halten gab, und verhinderte gerade im zweiten Abschnitt Schlimmeres.

Stimmen der Zwickauer bei "Magenta Sport":

Ronny Thielemann (Trainer): "Das war ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Speziell in der ersten Halbzeit. Wir haben es an allem vermissen lassen, an Einsatzbereitschaft, Teamgeist und dem Willen. Das war viel zu wenig."

Johannes Brinkies (Torwart und Kapitän): "So wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, funktioniert das einfach nicht. Da hast du in der Liga nicht viel zu suchen. Jeder sollte sauer auf sich selbst sein. Weil das so einfach nicht funktionieren kann."