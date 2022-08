Keine sechs Minuten durfte Halle mit voller Mannschaft auf dem Platz stehen, dann folgte bereits der erste Schock. Im Laufduell mit Vincent Vermeij hatte Kapitän Jonas Nietfeld das Nachsehen und zupfte von hinten am Trikot des Freiburger Stürmers. Der nahm das Foul dankend an und ließ sich fallen - als letzter Mann erhielt Nietfeld in der logischen Konsequenz den Platzverweis (6.). Bereits zuvor war Freiburg die aktivere Mannschaft und erhöhte in Überzahl weiter den Druck. Besonders Top-Stürmer Vermeij bekam einige Chancen auf den Fuß gespielt, vergab aber mehrfach.

Nach nur 5 Minuten musste der Kapitän des HFC, Jonas Nietfeld, mit Rot vom Platz. Bildrechte: IMAGO / Eibner