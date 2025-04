Die Gäste, bei denen Marvin Stefaniak erstmals wieder von Beginn an mitwirkte, begannen schwungvoll und versuchten mittels Pressing, die Verler unter Druck zu setzen. Nach zehn Minuten wurden die Platzherren stärker und schlugen in der 15. Minute eiskalt zu, als Lars Lokotsch die Kugel am langen Pfosten zur Führung ins Tor grätschte. Aue schien nach dem Rückstand beeindruckt, während Verl immer offensiver wurde. Aue blieb dagegen blass. Lediglich eine scharfe Eingabe von Linus Rosenlöcher, die Boris Tashchy verpasste, sorgte für Torgefahr. Die Gastgeber erhöhten indes in der 30. Minute auf 2:0, als Rosenlöcher eine Flanke mit dem Kopf abwehrte und die Kugel unglücklich für Berkan Taz auflegte, der FCE-Schlussmann Martin Männel aus 13 Metern keine Chance ließ. Acht Minuten später stellte Dominik Steczyk gar auf 3:0, nachdem der Verler Steffen Nkansah ins Leere laufen ließ und ins kurze Eck vollendete. Verl hatte aber noch nicht genug gegen noch immer harmlose Auer. In der 40. Minute war es erneut Taz, der freistehend von der Strafraumgrenze zum Pausenstand erhöhte