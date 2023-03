In den ersten 45 Minuten sahen die 30.000 Fans echten Derby-Rock'n-Roll. Es ging fast pausenlos hin und her. Beide agierten nach ihren zuletzt starken Serien mit offenem Visier. Aue überraschte mit einem mutigen Auftritt in der Anfangsphase und spielte zunächst fast wie eine Heimmannschaft auf. Die Fans von Dynamo Dresden mit einem Banner Sachsenmonopol". Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Sachsenduell als Chancenfestival

Dann konnte auch Dynamo mit vertikalem schnörkellosen Angriffen Akzente setzen. Torgelegenenheiten ergaben sich auf beiden Seiten und ließen die Fanlager immer wieder verzweifeln. Die meisten wurden nämlich liegen gelassen. Nach Zuspiel von Stefan Kutschke rutschte Verteidiger Jakob Lewald am zweiten Pfosten in den Ball, konnte die Kugel aber nicht im fast leeren Auer Tor unterbringen (13.). Der Ex-Dresdner Marvin Stefaniak köpfte aus Nahdistanz - Schlussmann Stefan Drljaca rettete mit Blitzreaktion (25.). Der Auftritt des gebürtigen Dresdners wurde von Pfiffen begleitet. Dresdens Jakob Lewald (Mi.) kann die Kugel nicht im Kasten von Aue unterbringen. Bildrechte: Picture Point

Arslan nutzt Elfmeter

Dann zeigte Schiedsrichter Tobias Welz, zuletzt beim Bundesliga-Spiel Gladbach - Bayern München im Blickpunkt, nach einem SGD-Freistoß von rechts auf den Punkt. Er hatte ein Foul von Boris Tashchy an Tim Knipping gesehen. Das ging wohl in Ordnung. Den Elfmeter verwandelte Ahmet Arslan knapp vor Martin Männel ins linke Eck (39.). Schon das 15. Saisontor des besten Dynamo-Torschützen in dieser Saison. Ahmet Arslan trifft per Strafstoß Bildrechte: IMAGO / Dennis Hetzschold

Noch drei große Chancen vor dem Wechsel

Dresden hätte gleich erhöhen können, aber Dennis Borkowski scheiterte mit einem Freistoß am Außenpfosten (41.). Christian Conteh nach einem Solo von rechts am Männel (43.). Aue ließ sich aber auch nicht lumpen: Omar Sijaric zwang Lewald zu einer Rettung vor der Linie, den Nachschuss knallte Linus Rosenlöcher überhastet drüber (45.+2). Dann hieß es Durchatmen.

Drljaca zweimal da

Halbzeit zwei bot nicht mehr ganz so viele Freiräume für beide Angriffsreihen. Aue arbeitete am Ausgleich. Zweimal wäre es fast so weit gewesen, zweimal rettet Drjlaca. Der Keeper, der länger umstritten war und nun trotz der Rückkehr von Kevin Broll weiter im Kasten steht, klärte erst stark gegen Rosenlöcher, der von links gekommen war (55.), und dann bei einem Abschluss des völlig freien Danhof von halbrechts (62.).

Dynamo im Pfostenglück