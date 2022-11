Die Gastgeber mussten unter anderen ohne Topscorer Ahmet Arslan (5. Gelbe), Angreifer Stefan Kutschke (5. Gelbe/Zehenbruch) oder Innenverteidiger Claudio Kammerknecht (Oberschenkel) auskommen. Dafür kehrten Kapitän Tim Knipping, Niklas Hauptmann und Akaki Gogia in die erste Elf zurück. FSV-Coach Joe Enochs baute gleich auf sechs Positionen um. Aber das Fehlen der Defensivroutiniers Jan Löhmannsröben (5. Gelbe) und Filip Kusic (Kreuzbandriss) brachte die Zwickauer Abwehr nicht ins Wanken. Die Westsachsen verteidigten aufmerksam und zweikampfstark – und hatten in Johannes Brinkies einen gut aufgelegten Keeper. Der Kapitän fischte Akaki Gogias 18-Meter-Schuss aus dem Eck (17.). Viel mehr kam von Dynamo vor der Pause nicht. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde es noch mal brenzlig, doch Robin Ziegele stoppte Manuel Schäffler (45.+2), ehe Hauptmann knapp vorbeizielte (45.+3). Davor waren die schnörkellos auftretenden Westsachsen dem Führungstreffer wiederholt ganz nah. Leonhard von Schrötters abgefälschter Schuss aus 17 Metern kullerte Zentimeter vorbei, auch seinem Kopfall nach der folgenden Ecke fehlte nicht viel (25.). Kurz darauf verpasste Altmeister Ronny König (26.), ehe Dominic Baumann nach Robert Herrmanns traumhafter Vorlage zwar an Dynamo-Schlussmann Sven Müller vorbeikam, aber nur das Außennetz traf (35.).

Die Schwarz-Gelben knüpften mit Wiederanpfiff an die guten Minuten vor der Pause an. Gogias Schuss machte Brinkies wieder warm, der dann auch Paul Wills verdeckten Hammer aus der zweiten Reihe mit starkem Reflex zur Ecke abwehrte (54./58.). Zudem hatte der FSV Glück, dass Robin Ziegeles Einsteigen gegen Hauptmann ohne Elfmeterpfiff blieb (62.). Zehn Minuten später musste Brinkies' Gegenüber Müller sein ganzes Können aufbieten, um im Eins-gegen-Eins mit Baumann der Sieger zu bleiben (72.).



Längst hatte dieser offene Schlagabtausch an Nervenkitzel zugenommen. Fast minütlich flogen auf beiden Seiten die Bälle in den Strafraum. Knipping lag quer in der Luft und setzte den Ball über den Zwickauer Querbalken (78.). Dann strich der Schuss des FSV-Mittelfeldspielers Maximilian Jansen aus 17 Metern nur unweit vorbei – Müller wäre kaum drangekommen (82.). Um ein Haar wäre Dynamo-Youngster Paul Lehmann der Lucky Punch gelungen, aber auch der 18-jährige Joker drosch nach Wills weiter Freistoßflanke über die Latte (90.).