In der Folge dominierte Dynamo das Geschehen nach Belieben, verlagerte das Spielgeschehen in Gänze in die gegnerische Hälfte, verpasste es jedoch, den dritten Treffer zu erzielen. Stattdessen nutzt der SVS den einzigen Patzer von Dresden eiskalt aus: Lars Bünning verschätzte sich bei einem Ball und Patrick Greil spritzte an der Mittellinie dazwischen. Von dort aus lief der Außenbahnspieler ohne Bedrängnis bis in den Strafraum und vollendete mit dem rechten Fuß ins lange Eck zum 2:1-Pausenstand.