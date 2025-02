Nach der Pause bemühten sich die Gäste weiter um den zweiten Treffer, doch Dresden hielt dagegen und übernahm immer mehr die Spielkontrolle. In der 53. Minute hatte Lemmer Pech, als sein Gewaltschuss an die Querlatte knallte. In der 64. Minute schlugen die Gastgeber dann wieder zu: Tony Menzel bekam den Ball nach einem verunglückten Rettungsversuch von Kwadwo in den Lauf gespielt und spitzelte den Ball an Hiller vorbei zum 4:1 ins Tor. München war nun von der Rolle, vor allem in der Abwehr waren die Löwen sichtlich überfordert. So erhöhte Lemmer in der 70. Minute mit einem Schuss aus 20 Metern, wobei der Ball vom Innenpfosten ins Tor abgelenkt wurde. Nachdem die Partie längst entschieden war, gelang den Gästen noch in der Nachspielzeit das 2:5 durch einen verwandelten Handelfmeter von Maximilian Wolfram, was gleichzeitig die letzte Aktion des Abends war.