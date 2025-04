Die Partie begann mit überraschend offensiven Gästen, die in der 13. Minute zur ersten Torchance kamen, als Kofi Jeremy Amoako mit einem satten Schuss nahe der Strafraumgrenze Dynamo-Keeper Tim Schreiber zur Glanztat zwang. Auch danach liefen die Osnabrücker den Tabellenführer hoch an und unterbanden den Spielaufbau der Dresdner. Die erste Gelegenheit der Sachsen verbuchte in der 22. Minute Dominik Kother, der aus 20 Metern in VfL-Schlussmann Lukas Jonsson seinen Meister fand. Die Schwarz-Gelben fanden auch danach nicht in ihr druckvolles Spiel, da die Abwehr der Gäste kaum Lücken zuließ. Eine weitere Chance der Dresdner hatte noch Stefan Kutschke, dessen Kopfball nach einer Eingabe von Claudio Kammerknecht neben dem rechten Pfosten landete. Somit blieb es bis zur Pause beim 0:0.