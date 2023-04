Dann aber schlichen sich ein paar Unsicherheiten ins HFC-Spiel ein, die SpVgg vergab durch Markus Ziereis nach einem langen Ball die Chance zur Führung (34.). Just in dieser Phase gingen die Gäste in Führung: Aljaz Casar fing einen Fehlpass ab und setzte Erich Berko in Szene, der überwand Bayreuth-Keeper Luca Petzold per Flachschuss zum 0:1 (40.). Kurz vor der Pause hätte der HFC sogar nachlegen können, doch Berko traf aus Nahdistanz erneut nur die Torstange.

Erich Berko erzielt das Führungstor für den HFC, Bildrechte: IMAGO/Peter Kolb