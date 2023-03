Halle ebenbürtig - Elversberg trifft

Die Hallenser waren gut auf den Spitzenreiter eingestellt, versteckten sich keineswegs und setzten die ersten Akzente. Allerdings blieben die Elversberger nicht ungefährlich, HFC-Keeper Gebhardt musste bei zwei Aktionen von Schnellbacher seine Stärken beweisen. Nach einer knappen Viertelstunde war wieder der HFC am Zug: Zimmerschied passte nach innen, dort kam Bolyki angerauscht und verpasste haarscharf. Fast die Führung für die Hallenser, die dann in der 23. Minute hätte fallen müssen. Nach einer gut getimten Flanke von Deniz brachte sich Omladic in Stellung und köpfte im Fallen links vorbei. Drin war die Kugel nicht, die Elversberger mit Glück.

Doch auch sie hatten ihre Möglichkeiten und waren kurz vor dem Pausentee konsequent. Jacobsen hatte die richtige Idee. Er passte zu Schnellbacher, den die Hallenser im 16er sträflich allein gelassen hatten, und traf aus der Drehung zur Führung für die Gastgeber.

Gebhardt rettet in der Nachspielzeit den Punkt

Halles Trainer Sreto Ristic muss seine Jungs richtig angestachelt haben, denn sie kamen mit viel Schwung aus der Kabine. Sechs Minuten waren im zweiten Durchgang vergangen, da konnten die Hallenser über den Ausgleich jubeln. Hug flankte von links Richtung Fünfer, am langen Pfosten lauerte Steczyk und schob eiskalt zum 1:1 ein. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

Mit dem ausgleichenden Erfolg im Rücken ließ es sich für Halle gut spielen, allerdings drehten die Elversberger in der Schlussphase richtig auf und erarbeiteten sich Chancen im Minutentakt. Der HFC kam ins Schwimmen. So köpfte Koffi nach einem Rochelt-Eckstoß an die Latte des Hallenser Gehäuses (89.), wenig später schoss der 36-jährige Oldie einen Meter am Pfosten vorbei. In der 94. Minute verhinderte HFC-Keeper Gebhardt mit einer Glanztat gegen den freidurchgelaufenen Koffi das mögliche 1:2. Es blieb beim 1:1, Coach Ristic bleibt damit in seinem sechsten Spiel mit den Saalestädtern ungeschlagen.

Das sagten die Trainer:

Sreto Ristic (Hallescher FC): "Wenn man das ganze Spiel sieht, müssen wir zufrieden sein. Es war richtig gut in der ersten Halbzeit. Man darf nicht vergessen, gegen wen wir gespielt haben. In der zweiten Halbzeit laufen wir dem Rückstand hinterher, machen dann die Chance rein. Dass Elversberg noch was reinlegen kann, haben wir gesehen. Ein bisschen Glück in den letzten 15 Minuten gehört dazu. Kompliment an meine Mannschaft, wie sie diese Englische Woche beendet hat."

Horst Steffen (SV Elversberg): "Das Gefühl ist da, dass man sagt, schieß ihn rein. Wir hatten einen Gegner, der sich gefunden hat. In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck erhöht, dann darf auch das Tor fallen, dann freuen wir uns über den Dreier. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft nervös wird. Wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht, viele Chancen gehabt. Aber es gibt so Phasen."