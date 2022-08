Auf und ab, hin und her - Beide Teams mit guten Chancen

Von Abtasten keine Spur, beide Mannschaften schalteten sofort in den Angriffsmodus. Der Anfang gehörte durchaus den Zwickauern, die auf ihre Stärke Standards setzten. Hermann war bei Freistößen wie auch Ecken präsent, die Gastgeber konnten jeweils klären. In der 20. Minute hatten dann die Westsachsen ihre erste gute Chance auf das 1:0, doch Baumann traf nur das Außennetz des SVM-Gehäuses. Auf der Gegenseite war es Morgan Faßbender, der Coskun stehen ließ und am Kasten vorbeischoss.

Es ging auf und ab, nach 33 Minuten schnupperten wiederum die Hausherren an der Führung. Abifade spielte flach vors Tor, wo Marvin Pourie haarscharf am Ball vorbeischlitterte. Nur vier Minuten später waren wieder die Gäste in der Offensive, Ronny König hatte viel Platz und scheiterte mit seinem Schuss an Meppens Schlussmann Jonas Kersken. Fünf Minute vor dem Pausenpfiff touchierte ein Ball von Samuel Abifade die Lattenoberkante des FSV-Kastens - es war viel los in der Hänsch-Arena. Und es sollte zum Leidwesen der Zwickauer in der zweiten Hälfte noch wilder werden.

Platzverweis für Löhmannsröben - Hattrick von Pourie

Kaum waren 49 Minuten gespielt, da flog Zwickaus Jan Löhmannsröben mit Gelb-Rot vom Platz. Eine Minute vorher hatte er bereits Gelb gesehen, kurz danach stoppte er einen Ball mit der Hand. Das Zeichen für Schiedsrichter Patrick Schwengers, den FSV-Neuzugang vorzeitig in die Kabine zu schicken. Trotz Unterzahl spielten die Westsachsen weiterhin frisch auf und waren lange ebenbürtig, wenn nicht sogar einen Tick besser als die Hausherren. Platzverweis für Jan Löhmannsröben, Zwickau seit der 49. Minute in Unterzahl. Bildrechte: IMAGO/Eibner

Doch diese hatten einen Marvin Pourie in ihren Reihen, der mit einem lupenreinen Hattrick die Sachsen im Alleingang besiegte. In der 75. Minute nutzte Pourie einen Abpraller zur Führung, neun Minuten später netzte er zum 2:0 ein. Und da der SVM-Mittelstürmer noch hungrig war, legte er in der 93. Minute das 3:0 nach. Die Zwickauer waren konsterniert. Eine Niederlage für die Gäste, die insgesamt gesehen viel zu hoch ausfiel.