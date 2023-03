Die erste Halbzeit spiegelte genau das wider, was beide Teams in dieser Saisonphase eint: Abstiegskampf pur. Viele Fouls, viele gelbe Karten und wenig Spielfluss bestimmten das Geschehen. Insgesamt sechs Mal holte Christian Ballweg den gelben Karton in den ersten 45 Minuten aus der Brusttasche. David Vogt traf es gleich doppelt und der Meppener Mittelfeldspieler musste in der 41. Minute frühzeitig duschen gehen.