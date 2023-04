Der HFC ist unter Ristic gut drauf, aber viel zu undiszipliniert. Mit 20 Sperren jagt Halle den Negativrekord. In Mannheim fehlte Tom Zimmerschied (10. Gelbe), dazu mussten Aaron Herzog und Nico Hug verletzt passen. Mannheims Trainer Christian Neidhart setzte zum dritten Mal in Folge auf die gleiche Startelf, sah nach der Niederlage, aber dem guten Spiel gegen Dynamo Dresden keinen Grund zum Wechseln.

Erst gejubelt, dann gewackelt

Nach dem Motto "Angriff ist die beste Verteidigung" legte Halle beim Favoriten forsch los und belohnte sich früh. Tunay Deniz köpfte den HFC nach einem tollen Freistoß von Niklas Kreuzer in Führung (7.). Der Jubel war groß, der Schock wenig später auch: Vorlagengeber Kreuzer (Knie) musste früh verletzt raus. "Wir können Spieler dieser Qualität nicht ersetzen", sagte Ristic. Bei Kreuzer besteht der Verdacht auf eine Menikusverletzung.

Nach starken 20 Anfangsminuten musste Halle Ball und Feld zunehmend den Platzhirschen, die sich mit Rückständen auskennen, überlassen. Schon sieben Mal lag Waldhof in dieser Saison hinten und gewann am Ende doch noch. Und so war es auch am Freitag! Routinier und Schlitzohr Marc Schnatterer (36) zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern flach an der Mauer vorbei ins Eck: 1:1 (27.). Danach zündete Waldhof den Turbo und Marten Winkler drehte das Spiel. Nach einer flachen Eingabe von Schnatterer, die durch den Fünfmeterraum rauschte, staubte er am zweiten Pfosten ab (37.). Torjubel zum 0:1 durch Tunay Deniz (Hallescher FC). Bildrechte: IMAGO / HMB-Media

Winkler explodiert

Nach der Pause machte Mannheim kurzen Prozess und profitierte dabei auch von einem Schnitzer des 19-jährigen Lucas Halangk, der für Kreuzer gekommen war und auf der rechten Außenbahn einen schweren Stand hatte. In Bedrängnis spielte er zu kurz zurück, Winkler sprintete dazwischen und schob zum 3:1 ein. Wenig später verletzte sich der Torschütze am Knie und musste lange behandelt werden. Kaum wieder drin, drückte er den Ball zum 4:1 über die Linie. Halle verteidigte einfach zu schlampig und kam nicht mehr in die Zweikämpfe.

Nach dem klaren Vorsprung nahm Mannheim zwei Gänge und den Turbo raus. Halle hatte durch den eingewechselte Elias Löder noch eine gute Kopfballchance - mehr aber auch nicht.

Es könnte wieder eng werden

Der Halleschen FC bleibt über dem Strich, allerdings können die Verfolger Oldenburg und Bayreuth am Samstag bzw. Sonntag bis aus einen Punkt heranrücken. Für Halle geht es am Montag im FSA-Pokal weiter. In der Liga kommt am Samstag der FC Ingolstadt nach Halle. In den letzten drei Saisonspielen warten Saarbrücken, Rot-Weiß Essen und Wehen-Wiesbaden.

Trainerstimmen nach dem Spiel