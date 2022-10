Gleich mit zwei Überraschungen ließ Anfang in seiner ersten Elf aufwarten. Defensivmann Jakob Lewald gab auf der Doppelsechs neben Ahmet Arslan sein Debüt von Beginn an. Und im Tor musste der zuletzt nicht immer sichere Stefan Drljaca erstmals in dieser Drittliga-Saison Sven Müller weichen. Der Neuzugang vom HFC hatte den Ball noch nicht einmal in seinen Händen gehabt, als er ihn bereits das erste Mal aus dem Netz holen musste – allerdings war Müller gegen Marten Winklers Treffer aus Nahdistanz vollkommen machtlos. Michael Akoto legte unglücklich auf (5.). Nur Augenblicke zuvor hätte Dennis Borkowski die eigentlich schwungvoll ins Spiel gekommenen Gäste ihrerseits in Führung bringen können – der Linksaußen hob nach Arslans Ecke jedoch frei aus sechs Metern drüber (4.).



Die Partie war temporeich, hitzig und immer wieder von Fouls unterbrochen. Waldhof machte sich die sichtliche Nervosität der Elbestädter im Spielaufbau zunutze und konterte wiederholt gefährlich. Winkler verpasste jedoch gute Möglichkeiten (7./19.). Aber auch am zweiten Treffer der Gastgeber war der stark aufspielende Torschütze maßgeblich beteiligt – SGD-Innenverteidiger Claudio Kammerknecht lenkte Winklers scharfe Eingabe denkbar bitter und wiederum unhaltbar für Müller ins eigene Netz (32.).