David Kubatta begann auf Seiten der Dresdner für den gesperrten Lars Bünning in der Innenverteidigung. Hinten links startete Sascha Risch nach ausgestandener Sperre wieder. Und die Abwehr der SGD stand wie eine Eins, ließ gegen mutig aufspielende Mannheimer so gut wie nichts zu. Ein Steckpass von Arianit Ferati fand in der 15. Minute Kennedy Okapala, der jedoch am glänzend reagierenden Tim Schreiber im Kasten der Sachsen scheiterte. Dresden tat sich schwer damit, Chancen herauszuspielen. So brachte ein Distanzschuss von Jakob Lemmer die größte Gefahr für den Kasten des Waldhofs, den Torwart Jan-Christoph Bartels zur Seite abprallen ließ. Dominik Kother nahm die Kugel direkt, zog aber am leeren Kasten vorbei (35. Minute). Torlos ging es in die Kabine, doch der Blick nach Aachen zeigte: Saarbrücken lag zurück, das Ergebnis im Carl-Benz-Stadion wäre so egal, Dresden aufgestiegen.