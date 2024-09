Dynamo-Trainer Thomas Stamm nahm im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart II zwei Veränderungen in der Startelf vor. Für den verletzten Vinjo Sapina (muskuläre Probleme) spielt Robin Meißner von Anfang an. Lukas Boeder ersetzte Claudio Kammerknecht, der auf der Bank Platz genommen hatte. Münchens Coach Argirios Giannikis wechselte nach dem 2:1 in Ingolstadt auf einer Position und ließ Julian Guttau von Anfang an für David Philipp spielen.