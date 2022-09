Nach der Pause versuchte Aue das Spiel etwas dominanter anzugehen und übernahm die Spielkontrolle. Doch den Gästen fehlten Mut und Durchschlagskraft. Trotz Ballbesitz gab es keine Abschlüsse. Die Gastgeber unterbanden mit minimalem Aufwand alle Versuche in ihren Strafraum zu spielen und verlegten sich aufs Kontern. In der 55. Minute hätte das Rieder beinahe zum Ausgleich genutzt, aber der nach eine Flanke von Lakenmacher schoss der defensive Mittelfeldspieler aus der Nahdistanz übers Tor.

Aue kämpfte weiter um den Ausgleich, aber verschlief die entscheidenden Momente. Nachdem Aue nach der Einwechselung von Jonjic und Gorzel am gegnerischen Strafraum attackierte, öffneten sich in der Defensive Räume. Nach einer Flanke von Deichmann kam Lakenmacher frei im Strafraum zum Abschluss und hatte trotz schlechter Annahme genug Zeit, um das 2:0 zu erzielen (77.). Sieben Minuten später traf erneut Lakenmacher, nachdem Tallig mit einem einfachen Trick an der Grundlinie Schikora ausgewackelt hatte. Schikoras 1:3 per Kopf in der Nachspielzeit kam zu spät. Die Tage von Timo Rost als Aue Trainer könnten damit gezählt sein, nachdem Aufsichtsratmitglied Enders nach der Krisensitzung beim FC Erzgebirge sagte, Rost bekäme in München "nochmal das Vertrauen".