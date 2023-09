Fußball | 3. Liga Bärenstarker FC Erzgebirge Aue zieht Münchner Löwen den Zahn

Hauptinhalt

5. Spieltag

Der FC Erzgebirge Aue hat an der Grünwalder Straße bei 1860 München in den letzten fünf Minuten einen Rückstand in einen Sieg gedreht. Die Sachsen präsentierten sich im Stile einer Spitzenmannschaft.